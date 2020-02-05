أبل تحدث تطبيق الخرائط.. وهذه أهم الميزات الجديدة

في إطار سعيها لتحسين تطبيق الخرائط MAPS قامت شركة أبل الأمريكية بإطلاق تحديث للتطبيق أضافت من خلاله مجموعة من المميزات الجديدة عليه.

ويتميز الإصدار الجديد بعمل وظيفة الملاحة بشكل أسرع وأدق، حيث ستكون قادرة على توفير معلومات دقيقة عن الحالة المرورية بالزمن الحقيقي، كما ستتيح المجال أمام الشخص لإخبار الآخرين بموعد وصوله عند استخدامها.

ومن خلال التحديث الجديد سيحصل المشاة على معلومات تفاصيل دقيقة، حيث ستعرض المناظر الأكثر تفصيلا للشوارع والمباني، بالإضافة لتوفيره خرائط لداخل المباني في بعض الأحيان.

ولتعزيز الخصوصية سمحت أبل للمستخدمين باستعمال التطبيق دون الحاجة لتسجيل الدخول أو ربط التطبيق بمعرف Apple ID.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها ستخفي موقع المستخدم على مواقعها من خلال تحويل الموقع الدقيق إلى موقع أقل دقة في حال تم البحث عنه بعد 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك فإن أبل أكدت عدم قيامها بتخزين عمليات البحث أو سجل المواقع التي يدخل إليها المستخدم على الخوادم الخاصة بها.

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