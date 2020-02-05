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ألماني يخدع خرائط غوغل ويصنع أزمة مرورية مزيفة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الألماني سيمون ويكرت في خداع تطبيق خرائط غوغل وخلق اختناق مروري مزيف في أحد شوارع العاصمة الألمانية برلين الخالية من السيارات.

واستخدم سيمون في هذه الخدعة عربة و99 هاتفا محمولا فعّل فيها تطبيق خرائط غوغل بنفس اللحظة، وبدأ يجر العربة ببطء في الشارع الخالي.

وبعد لحظات من دخوله الشارع بدأ لون الشارع على تطبيق خرائط غوغل يتغير من الأخضر الذي يدل لخلو الشارع من الازدحام، للبرتقالي الذي يدل على وجود ازدحام بسيط، للأحمر الذي يرمز للاختناق المروري.

وبسبب هذه الخدعة اضطر العديد من الناس لتغيير طريقهم ظنا منهم بأن الشارع مزدحم.

وانطلت الخدعة على تطبيق Google Maps بسبب اعتماده على تحليل بيانات المستخدمين لإنشاء خريطة حية لتحديد الشوارع التي تشهد اختناقات مرورية.

وفي النهاية قام سيمون ويكرت بنشر الفيديو على قناته في يوتيوب ليحقق أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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