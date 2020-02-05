الوسط الفني يودّع “العندليبة الشقراء”

فجع الوسط الفني المصري والعربي يوم أمس برحيل الفنانة نادي لطفي الملقبة بمعشوقة الجماهير والعندليبة الشقراء عن عمر يناهز 83 عاما.

وكانت النجمة الراحلة تقيم في مستشفى المعادي العسكري خلال الأشهر القليلة الماضية، قبل أن توضع في العناية المركزة في الأيام الأخيرة لها بسبب تدهور صحتها بشكل كبير.

ونعى نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي الفنانة الراحلة، وقال إن الوسط الفني فقد فنانة عظيمة أثرت السينما المصرية بعدد كبير من الأعمال الخالدة.

يذكر أن النجمة الراحلة قدمت للسينما العديد من الأفلام أهمها أبي فوق الشجرة، الناصر صلاح الدين، النظارة السوداء، للرجال فقط، والأب الشرعي الذي يعد آخر أفلامها.

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