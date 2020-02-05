“مزحة كورونا” تجبر طائرة على الهبوط اضطراريا

أجبر الشاب الموسيقي جيمس بوتوك البالغ من العمر 28 عاما، طائرة كندية متجهة من تورنتو إلى جمايكا على العودة إلى تورنتو والهبوط اضطراريا بعد أن قطعت نصف المسافة بسبب مزحة الكورونا.

وخلال الرحلة نهض جيمس من مقعده وهو يرتدي الكمامة والقفازات وقال بصوت مرتفع لقد عدت توا من مدينة ووهان بؤرة كورونا وأشعر بأني لست بخير.

وأثار هذا الخبر الذعر والهلع بين ركاب الطائرة البالغ عددهم 243 راكبا، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة على العودة إلى مطار تورنتو بعد قطع نصف المسافة.

وأثناء عودة الطائرة اعترف جيمس أنه يكذب، وأن ما قاله كان مجرد دعابة فقط، ولكن هذا الأمر لم يُهدأ من روع الركاب.

وفور وصول الطائرة لمطار تورنتو ألقت الشرطة القبض على جيمس بتهمة إلحاق الأذى.

من جانبه برر جيمس مزحته برغبته في الحصول على فيديو يجلب مشاهدات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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