أضرار غير متوقعة للاستيقاظ على صوت المنبه

أكدت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة ملبورن الأسترالية بأن الاستيقاظ على لحن أغنية يحبها الشخص أفضل من الاستيقاظ على صوت إنذار حاد.

وشملت الدراسة 50 شخصا استيقظ بعضهم على صوت المنبه العادي كالإنذار الحاد وصوت الجرس، في حين استيقظ البعض الآخر على صوت لحن مريح.

وأثبتت التجربة بأن الاستيقاظ على صوت حاد كالجرس يؤدي لتعطيل النشاط العقلي كما يسبب له الإرباك عند الاستيقاظ، بينما تصبح وظائف الدماغ أكثر نشاطا، والانتقال من النوم لليقظة أكثر سلاسة عند الاستيقاظ على لحن موسيقي.

وأكد الباحثون أن الصوت اللحني يوقظ خلايا الدماغ بشكل جيد ويؤثر بشكل إيجابي على نشاطها خلال اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية