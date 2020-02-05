تويتر تحارب مقاطع الفيديو الخادعة بسياسة جديدة

في إطار سعيها لمحاربة مقاطع الفيديو الخادعة أعلنت منصة تويتر عن اتباعها لسياسة جديدة تساعد على اكتشاف مقاطع الفيديو التي تم التلاعب بها وتنبيه المستخدمين لها وحذفها في بعض الحالات.

وأكدت توتير استهدافها لمقاطع الفيديو التي يتم تعديلها بواسطة برمجيات تخدع المستخدم، لأنها تقوم بنشر محتويات مزيفة عن السياسيين، والمقاطع التي تؤثر في السلامة العامة وتلحق ضررا بالمستخدمين.

ومن خلال هذه السياسة لن يكون المرشحون للانتخابات الرئاسية قادرين على استغلال المنصة لنشر فيديوهات مفبركة.

وقالت الشركة الأمريكية إن المنصة ستحتوي على الفيديوهات الصادقة فقط، ولن تحتوي على أي معلومات مزيفة لأن من حق المواطن العثور على المعلومات الموثوقة من تويتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية