سماعة لاسلكية بتصميم أنيق وهيكلها متين.. إليك مواصفاتها

كشفت شركة SYLLABLE عن سماعة لاسلكية بمواصفات مميزة حملت اسم S119، قادرة على منافسات أفضل السماعات اللاسلكية الموجودة في الأسواق العالمية.

وستعمل السماعة الجديد بمعالج Qualcomm QCC30XX الحديث والمتطور، وبطارية بسعة 50 ميلي أمبير تجعل السماعة تعمل لمدة 10 ساعات متواصلة في الشحنة الواحدة.

وتتميز السماعة الجديدة بتصميمها الأنيق والمميز، وهيكلها المتين القادر على حمايتها من الماء والغبار وفق معيار IPX6.

وستحتوي السماعة على مكبرات صوتية مزدوجة مهمتها توزيع الأصوات بشكل مميز، وشرائح إلكترونية حديثة ومتطورة تجعلها تعمل بشكل متوافق مع البلوتوث 5.0، وهذا ما يجعلها قادرة على الاتصال مع الأجهزة الأخرى بشكل سريع ولمسافة 20 مترا.

وزودت SYLLABLE سماعتها الجديدة بحافظة بلاستيكية تحتوي على بطارية قادرة على شحن البطارية لـ 10 مرات.

يذكر أن شركة SYLLABLE ستطلق سماعتها الجديدة في الأسواق بسعر 33 دولارا أمريكيا فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية