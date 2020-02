الاشتباه بإصابة فنانة مصرية بـ«كورونا»

إن “شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء [العين الأخبارية]

ردت شقيقة الفنانة المصرية بشرى، على الأنباء التي زعمت إصابتها بفيروس “كورونا” الجديد المتفشي في الصين.

وقالت يارا شقيقة النجمة بشرى، في تصريحات لموقع “اليوم السابع”، إن “شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء، حيث تخضع لجلسات محلول ومضادات حيوية ضد الحساسية”.

وأشارت إلى أن “بشرى تعانى من حساسية مزمنة، وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة”.

وأكدت يارا أن شقيقتها مريضة حساسية موسمية، ولكن هذه المرة جاءتها مع التهاب في الشعب الهوائية مع بوادر التهاب رؤي، نافية أن يكون ما تتعرض له بشرى هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس “كورونا”، خاصة وأنها عادت من السفر مؤخرا، بعد حضورها مهرجان العين السينمائي في الإمارات.

وأوضحت أن تلك الحالة هي حالة مرضية مزمنة وتطورت لعدم علاجها في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن بشرى عادت من الخارج يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وكانت بصحة جيدة.

