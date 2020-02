الصين.. لقاح جديدة لفيروس كورونا

وجّهت منظّمة الصحّة العالميّة نداءً لجمع 675 مليون دولار، لإرسال الاف الاقنعة والقفازات الى 24 بلدا [انترنت]

فرضت الصين الحجر الصحي واجراءات شملت عشرات الملايين الإضافيّين، مع ارتفاع عدد الوفيات إلى نحو 560 حالة والاصابات الى نحو 30 الف حالة.

مع اعلان الصين عن التوصل لعلاج فعال لفيروس كورونا، لا تزال اجراءات الحجر الصحي والقيود تفرض في الصين وخارجها للقضاء على الفيروس لاسيما بعد ارتفاع حصيلة الوفيات والاصابات في الصين بالفيروس سريع الانتشار ما دفع بشركات الأدوية الى بذل المزيد من الجهود لتطوير لقاحات أو مضادات للفيروسات لمساعدة المصابين.

وقال رئيس أبحاث شركة نوفافاكس غريغوري غلين: “سيكون من المهم للغاية ايجاد لقاح مضاد لهذا الفيروس ، من المحتمل ان يختفي الفيروس في الصيف لكنه لايزال منتشرا في المجتمع ، وبالتالي يمكن أن ينتشر مرة ثانية ، بشكل وباء بشكل خطير جدا عن السابق ، لذلك من المهم أن توفير اللقاح، حتى نتمكن من تغطية بعض الطفرات التي قد تحدث أثناء انتقال الفيروس”.

وبعد وضع مدينة ووهان ومقاطعتها هوبي وسط الصين تحت الحجر الصحّي عمليًّا وعزل 56 مليون شخص عن العالم ، فرضت مدن أُخرى في شرق البلاد قيودًا على عشرات الملايين الإضافيّين من السكّان. وامتدّت الإجراءات المشدّدة إلى مقاطعات أخرى، وصولاً إلى المناطق البعيدة شمال شرق البلاد القريبة من سيبيريا. وبعد الكشف عن 200 إصابة اضافية في 20 بلدًا وجّهت منظّمة الصحّة العالميّة نداءً لجمع 675 مليون دولار، لإرسال الاف الاقنعة والقفازات الى 24 بلدا.

