عدنان بوسطجي يخطفه الموت بشكل مفاجئ [انترنت]

توفي السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي، الثلاثاء بشكل مفاجئ، حيث عُثر عليه ميتًا على سريره داخل غرفته.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم عبر حسابها في موقع “تويتر” نعي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لسفير المملكة لدى نيجيريا “عدنان بوسطجي”.

وكشفت الوزارة تفاصيل الموت المفاجئ للسفير، مستبعدة وجود شبهة جنائية في الواقعة، حيث عُثر عليه ميتًا في سريره دون وجود أي مؤشرات على اقتحام المكان أو التعدي عليه.

الجدير بالذكر أن “بوسطجي” عاد من المملكة إلى نيجيريا مساء الأحد وكان يخطط للذهاب إلى المكتب يوم الثلاثاء عندما عثر عليه ميتاً أثناء نومه.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.

The post وفاة السفير السعودية بنيجريا داخل غرفته appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا