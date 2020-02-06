أبرز مسلسلات البيئة الشامية.. أعمال تتحدّى الزمن

شكلت مسلسلات البيئة الشامية نمطا خاصا بها في الدراما السورية، وسلطت الضوء على الحياة في العاصمة دمشق منذ أواخر العصر العثماني حتى زمن الانتداب الفرنسي.

ووثقت هذه المسلسلات حياة الناس في تلك الفترة من حيث الطعام، الشراب، المسكن والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في ذلك العصر.

وحققت مسلسلات البيئة الشامية نجاحا كبيرا في الوطن العربي، وحظيت بإعجاب المشاهدين في جميع الدول العربية.

ويعد مسلسل “أيام شامية” من أولى الأعمال التي تناولت البيئة الشامية ومهدت الطريق لظهور هذا النمط الدرامي في الدراما السورية.

وتعرضت مسلسلات البيئة الشامية لمجموعة من الانتقادات والاتهامات، ومن أبرز هذه الاتهامات “تشويه صورة المرأة” في ذلك العصر، وتصوير المجتمع الدمشقي على أنه “مجتمع منغلق”، في حين لم تكن الحقيقة كذلك.

ولم تثنِ الانتقادات والاتهامات صناع الدراما عن الاستمرار بإنتاج هذه المسلسلات، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير عليها.

ومن خلال هذا التقرير سنسلط الضوء على أجمل مسلسلات البيئة الشامية التي حققت شهرة كبيرة في العالم العربي:

يعد هذا المسلسل من أقدم مسلسلات البيئة الشامية، عرض لأول مرة في العام 1992، وتألف من 14 حلقة.

يعرض هذا العمل الحياة في دمشق أواخر العصر العثماني، ويتحدث عن المشكلة التي حدثت بين “محمود الفوال” و”أبو عبدو” تاجر الغنم، بعد أن أضاع الأخير جزءا من “شوارب محمود” التي وضعها عنده كرهن حتى يسد المبلغ الذي اقترضه منه.

ويشهد العمل ظهور شخصية “سيفو” الذي يلجأ من حي الشاغور للحارة بعد أن يقتل عددا من الجنود الأتراك.

وشهد العمل الذي كتبه “أكرم شريم” وأخرجه “بسام الملا” مشاركة مجموعة من نجوم الدراما السورية أبزرهم رفيق السبيعي، ناجي جبر، خالد تاجا، عدنان بركات، عباس النوري، سليم كلاس، سامية الجزائري، وفاء موصللي، هالة شوكت، هدى الشعرواي وغيرهم.

مسلسل بيئة شامية مشهور، عرض لأول مرة في العام 2000، وبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

يتناول المسلسل فترة أواخر العصر العثماني، ويروي قصة “نصار ابن عريبي” الثائر على العثمانيين، الذي يُكوّن مجموعة تهاجم المخفر الموجود في حارته، وتقدم مساعدات جليلة للحارة في الأوقات الصعبة التي مرت بها.

وينتهي العمل بإلقاء القبض على نصار والحكم عليه بالإعدام، وأثناء التنفيذ يهاجم الثوار الساحة التي تشهد الإعدام وينقذونه، ليعيش بعدها ويستشهد في معركة ميسلون.

ومسلسل الخوالي من تأليف أحمد حامد وإخراج بسام الملا وبطولة بسام كوسا، سليم صبري، ناجي جبر، صباح الجزائري، أمل عرفة، عصام عبه جي، حسام الشاه، ميلاد يوسف، قاسم ملحو، سليم كلاس، عبد الرحمن آل رشي، وغيرهم من النجوم.

أحد مسلسلات البيئة الشامية المميزة، عرض لأول مرة في العام 2004، ووصلت حلقاته إلى 30 حلقة.

يتحدث المسلسل عن الخلاف الحاصل بين عمر الغنام تاجر الغنم وابن عمه العائد من السجن حول الأمانة التي تركها تاجر شامي عند والد المخرز الذي أوكل أمر الأمانة لعمر عند وفاته.

ورفض عمر تسليم الأمانة للمخرز إلا في حال امتلك العلامة والتي كانت عبارة عن نصف زبدية تكمل النصف الموجود لديه.

ونجح المخرز عن طريق الحيلة في سرقة نصف العلامة الموجود عند ابن عمه وإعطائه لأحد عماله الذي تنكر بزي تاجر إسطنبولي وأخذ الأمانة.

وبعد مدة يظهر صاحب الأمانة الحقيقي ويطالب بها ما يضطر عمر لبيع جميع أملاكه ليصبح فقيرا، وخلال هذه الفترة يأتيه نبأ وفاة أخيه خالد في الحرب لتزداد الدنيا سوادا في عينيه.

ومن ثم تحدث مشكلة في الحارة تعيد الوعي للمخرز وتدفعه للاعتراف بذنبه وإعادة أموال ابنه عمه، وتتواصل الأخبار السارة لعمر في نهاية العمل ويعود أخوه خالد من الحرب سليما.

ومسلسل ليالي الصالحية من تمثيل بسام كوسا، عباس النوري، منى واصف، كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، رفيق سبيعي، سامية الجزائري، حسن دكاك وغيرهم من النجوم.

يعد باب الحارة أشهر مسلسلات البيئة الشامية، وحقق انتشارا عربيا وعالميا، وعدَّ الجزء الثاني منه من بين أكثر 10 مسلسلات مشاهدة في العالم في العام الذي عرض فيه.

وباب الحارة عبارة عن سلسلة بدأت في العام 2006 وتكونت من 9 أجزاء، قبل أن يشهد العام 2019 إنتاج الجزء العاشر منه والذي لم يعترف به الكثيرون كجزء من العمل.

يتحدث باب الحارة عن الفترة الممتدة من نهاية العصر العثماني وحتى الانتداب الفرنسي، وعشقه الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي، واعتبروا الأجزاء الأولى منه أكثر إثارة وتشويقا من الأجزاء الأخيرة.

بلغت عدد حلقات العمل بأجزائه العشرة 312 حلقة وأخرج بسام الملا الأجزاء الـ9 من العمل الذي كتبه مروان فاروق، في حين أخرج الأخير الذي كان من إنتاج “قبنض” المخرج محمد زهير رجب.

وشارك في هذا العمل نخبة من ألمع نجوم الدراما الثورية أمثال عباس النوري، عبد الرحمن آل رشي، سامر المصري، حسن دكاك، سليم كلاس، عصام عبه جي، ميلاد يوسف، وائل شرف، زهير رمضان، قصي خولي، فايز قزق، صباح الجزائري وغيرهم.

مسلسل بيئة شامية من جزأين، بلغ عدد حلقاته 61 حلقة وحقق شهرة كبيرة في الوطن العربي.

تدور قصة الجزء الأول من هذا العمل في سوق ساروجة القديم في حير بير التوتة الذي يتزعمه السلطان أبو الحسن، ويتزوج أبو الحسن من دلال بعد وفاة زوجته وهيبة أثناء الولادة، وتقوم دلال بخلق مجموعة من المشاكل، فتخطف ولده الحسن، وتدفعه لقتل ابنته قطر الندى بتهمة الزنا، ولكن نمر الموكل بقتلها لا ينفذ الوصية لإيمانه بطهارتها، ويقوم رضا الحر المحكوم بالإعدام لقتله أشخاص تحرشوا بولادته بإنقاذها دون أن يعرف من هي، وفي نهاية الجزء تعترف دلال بالحقائق، وتعيد الحسن وقطر الندى لوالديهما، وينتهي الجزء بزواج قطر الندى من رضا الحر.

ويبدأ الجزء الثاني بحدوث مشاكل في الحارة تدبرها دلال، قبل أن يأتي فرمان أخد عسكر للحرب، ويتطوع رضا الحر رغم أنه وحيد والفرمان لا يشمله، وفي المعسكر يقتل ضابط لظلمه جندي، فيحكم عليه بالإعدام في سجن الأناضول ويصل الخبر لأهالي الحارة الذين يحزنون عليه، ويستغل رضا الحر قدوم الصدر الأعظم ليتحدث له عن الظلم الذي تعرض له ليصدر عفوا عنه وعن أصدقائه ويعود لحارته.

كتب جزأي هذا العمل أحمد حامد، وأخرج الجزء الأول علاء الدين كوكش والثاني سيف الدين سبيعي، وشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم جمال سليمان، قصي خولي، سمر سامي، أيمن رضا، ناجي جبر، تاج حيدر، كاريس بشار، وغيرهم.

مسلسل بيئة شامية مميزة من جزأين، بلغت عدد حلقاته 71 حلقة، ونال إعجاب المشاهدين.

يتناول العمل الفترة الممتدة ما بين عام 1915 و1926، وتدور أحداثه في حارة عياش، ففي الجزء الأول يقتل العكيد أبو أدهم، وتحدث العديد من المشاكل بسبب صفوان الذي يرسل ابن خالته الوحيد للسفر برلك ليتزوج من ابنة عمه زوجة وضاح السابقة التي أنجبت له ولدا بدل بولد آخر توفي بعد فترة، وفي نهاية الجزء يغادر والدي وضاح الحارة نحو مكة.

ويشهد الجزء الثاني عودة وضاح للحارة، ويبدأ رحلة البحث عن والديه وزوجته رويدة التي كانت مختبئة في أحد الأديرة لعدم رغبتها بالزواج من صفوان الذي تسبب بحدوث مشاكل عديدة في الحارة، قبل أن يفقد ساقيه بسقوط قذيفة عليه.

وفي نهاية العمل يجد وضاح والديه ويعيدهم للحارة، ويتزوج من رويدة، ويجد ابنه.

وشهد العمل ظهور شخصية أبو نجيب البخيل التي أداها بنجاح النجم سلوم حداد، ونالت الشخصية إعجاب الجمهور.

وزمن البرغوت من تأليف محمد الزيد وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وبطولة أيمن زيدان، ضحى الدبس، سليم صبري، مهيار خضور، قمر خلف، عبد الهادي الصباغ، يامن الحجلي، قيس الشيخ نجيب، حنا مينا، رشيد عساف وغيرهم.

مسلسل بيئة شامية عرض لأول مرة في العام 2011، وأعجب به المشاهدون.

يتحدث المسلسل عن فترة الاحتلال الفرنسي في ثلاثينيات القرن العشرين، حيث يقوم عبود الشامي بالدفاع عن أرضه ضد الاحتلال الفرنسي بعد أن يطرد من حارته لاتهامه ظلما بجريمة قتل.

وفي النهاية تكتشف براءة عبود الشامي ويعود معززا مكرما إلى حارته.

ومسلسل رجال العز من تأليف طلال ماريني، وإخراج علاء الدين كوكش وبطولة قصي خولي، رشيد عساف، منى واصف، إياد أبو الشامات، عبد الرحمن آل رشي، ميلاد يوسف، ليليا الأطرش، طلال مارديني، أسعد فضة، سليم كلاس، عبد الفتاح مزين وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية