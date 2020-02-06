Nividia تطلق خدمة انتظرها عشاق الألعاب كثيراً

أطلقت شركة Nividai نسختها الرسمية من خدمة بث الألعاب الخاصة بها التي ستحمل اسم GeForce Now. وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء الفترة التجريبية التي استمرت لعدة أشهر.

وتتميز خدمة GeForce NOW عن خدمة Stadia المنافسة لها التي تقدمها جوجل باعتمادها بشكل رئيسي على حاسوب المستخدم لبث الشبكة المحلية إلى الجهاز من خلال الاتصال بالإنترنت.

كما تتيح للمستخدمين بث الألعاب من السحابة إلى جانب العشرات من الألعاب المخصصة للحواسيب، بالإضافة إلى ذلك فإن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدم الوصول لمكتبة الألعاب الحالية وربطها مع منصات أخرى كـ”ايبك جيمز وستيم” لكي يحصل على مجموعة جديدة من الألعاب.

وسيحاكي هاتف المستخدم الذكي حواسيب الألعاب المتطورة دون الحاجة لتطويره في حال امتلك المستخدم اتصالا سريعا بالإنترنت، لأن بطاقة الرسوميات RTX ستعمل على ذلك.

وستطلق نيفيديا خدمة GeForce NOW نسخة مجانية ونسخة مدفوعة باشتراك شهري بقيمة 5 دولارات يتيح للمستخدم اللعب من أي مكان دون وضع قيود على الوقت. وطلبت الشركة من المستخدمين تحميل التطبيق الخاص بالخدمة المتوفر للأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وأبل.

يذكر أن الخدمة ستتوفر حاليا في الدول القريبة من خوادم نيفيديا المنتشرة في 9 مراكز في أمريكا، 5 في أوروبا، 1 في كوريا، و2 في اليابان.

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