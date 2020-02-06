فيسبوك تعزز أمان “ماسنجر كيدز” بتحديثات جديدة

في إطار سعيها لتطوير “ماسنجر كيدز” وجعله أكثر أمانا قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإطلاق تحديث جديد له.

ومن خلال التحديث الجديد سيكون الأهل قادرين على مراقبة نشاط أطفالهم على التطبيق حيث سيتيح لهم الفرصة للاطلاع على المحادثات التي يقوم بها أطفالهم، والصور التي يرسلونها ويتم إرسالها إليهم.

كما سيصبح لدى الأهل معلومات كافية ووافية حول هوية الأشخاص الذين يتواصل معهم الأطفال.

كما أتاحت فيسبوك المجال للأهل لتحميل كافة المعلومات والأنشطة التي يقوم بها أطفالهم عبر تطبيق فيسبوك الأساسي.

ومنع التحديث الأطفال من مشاركة المعلومات الخاصة بهم الموجودة على تطبيق ماسنجر كيدز مع أي طرف آخر باستثناء الأهل.

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