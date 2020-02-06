اكتشاف أقدم بئر في العالم يُلغي “نظرية معروفة”

أكد علماء آثار تشيكيون أن البئر المكتشفة عام 2018 على بعد 120 كيلو مترا شرقي العاصمة براغ هي أقدم بئر في العالم.

واستطاع علماء الآثار تحديد عمر البئر التي يبلغ عمقها 4 أمتار من خلال معرفة أعمار الأخشاب الموجودة على فوهة البئر، وقال العلماء إن الأخشاب تعود للفترة الممتدة ما بين 5256 و5255 قبل الميلاد.

وجاء هذا الاكتشاف ليدحض النظرية المعروفة التي تقول إن تقنية حفر الآبار بدأت بعد انتهاء العصر الحجري. وأكد العلماء عدم اكتشافهم لأي منشأة من الخشب الصناعي أقدم من هذه المنشأة.

وقالت هيئة الأنباء التشيكية إن البئر المكتشفة قائمة على 4 أعمدة تم توزيعها في الزوايا، وشقها لوضع الألواح داخلها.

وأكد أحد العلماء أنه سيتم نقل مكونات البئر إلى متحف في مدينة باردوبتسه خلال عامين أو ثلاثة أعوام على أبعد تقدير.

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