منوعات

مجمع يونيكود يطلق 117 رمزا تعبيريا جديدا

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لزيادة عدد الرموز التعبيرية ولجعلها أكثر تعبيرا عما يدور بداخل الإنسان قام مجمع يونيكود بإطلاق قائمتين من الرموز التعبيرية شملت إضافة 117 رمزا جديدا.

وقسّم المجمع الرموز التعبيرية الجديدة إلى قائمتين، حيث احتوت القائمة الأولى 62 رمزا جديدا لم تكن موجودة من قبل، بينما ضمت القائمة الثانية أشكالا جديدة من الرموز التعبيرية التي لم تكن موجودة من قبل.

ومن أبرز الرموز التي ستحتوي عليها القائمة الأولى الابتسامة الضاحكة مع دموع العينين، الشاحنات الصغيرة، مجموعة فوندو كاملة مع رقائق وأسياخ يظهر منها اللهب، وإبرة خياطة تشبه إلى حد ما إبرة الخياطة التي يستخدمها الجراحون.

أما أبرز رموز القائمة الثانية فكانت ألوان بشرة جديدة متعلقة بالجنسين، صورة امرأة كعريس، وصورة رجل يقوم بإرضاع طفل بواسطة زجاجة الحليب.

الجدير بالذكر أن مجمع يونيكود سيقوم بإطلاق الرموز على الهواتف الذكية خلال العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك