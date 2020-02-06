مجمع يونيكود يطلق 117 رمزا تعبيريا جديدا

في إطار سعيه لزيادة عدد الرموز التعبيرية ولجعلها أكثر تعبيرا عما يدور بداخل الإنسان قام مجمع يونيكود بإطلاق قائمتين من الرموز التعبيرية شملت إضافة 117 رمزا جديدا.

وقسّم المجمع الرموز التعبيرية الجديدة إلى قائمتين، حيث احتوت القائمة الأولى 62 رمزا جديدا لم تكن موجودة من قبل، بينما ضمت القائمة الثانية أشكالا جديدة من الرموز التعبيرية التي لم تكن موجودة من قبل.

ومن أبرز الرموز التي ستحتوي عليها القائمة الأولى الابتسامة الضاحكة مع دموع العينين، الشاحنات الصغيرة، مجموعة فوندو كاملة مع رقائق وأسياخ يظهر منها اللهب، وإبرة خياطة تشبه إلى حد ما إبرة الخياطة التي يستخدمها الجراحون.

أما أبرز رموز القائمة الثانية فكانت ألوان بشرة جديدة متعلقة بالجنسين، صورة امرأة كعريس، وصورة رجل يقوم بإرضاع طفل بواسطة زجاجة الحليب.

الجدير بالذكر أن مجمع يونيكود سيقوم بإطلاق الرموز على الهواتف الذكية خلال العام الجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية