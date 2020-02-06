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رحيل أسطورة هوليوود كيرك دوغلاس نجم سبارتاكوس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن يوم أمس عن وفاة كير دوغلاس الذي يعد واحدا من أساطير عصر السينما الذهبي عن عمر يناهز 103 أعوام.

وأعلن نجله مايكل دوغلاس عن رحيل والده من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في إنستغرام قال فيه ببالغ الحزن أعلن أنا وأشقائي رحيل والدي كير دوغلاس.

وأكد مايكل أن والده كان أسطورة من أساطير السينما العالمية، وأنه كان ملتزما بقضايا العدالة والإنسانية ومدافعا عنها.

وقال إن والده الراحل كان بالنسبة له ولأشقائه مثالا للأب المعطاء والمتفاني.

وتميز الممثل المنحدر من أصول روسية بأدوار الدراما الخطيرة التي قدمها في الأفلام والأعمال التي شارك فيها.

يذكر أن النجم الراحل شارك خلال مسيرته الممتدة لـ6 عقود بأكثر من 90 فيلما، وحصل على 3 ترشيحات للأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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