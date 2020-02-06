في مطلع العام الجديد سمية الخشاب تقول “عربية أنا”

أطلقت الفنانة المصرية سمية الخشاب أغنيتها الجديدة “عربية أنا” على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب، لتكون هذه الأغنية أولى أغاني النجمة المصرية في العام 2020.

ووضعت سمية الخشاب جل تركيزها خلال الفترة الماضية على هذه الأغنية، وقامت بتصوير الفيديو كليب الخاص بها في عدد من المناطق الطبيعية المحيطة بالعاصمة السورية دمشق.

وظهرت سمية في الفيديو كليب ممتطية الحصان في لقطة، وتحمل صقرا في لقطة أخرى بالإضافة لتقديمها مجموعة من الاستعراضات خلال الفيديو كليب.

وأكدت النجمة المصرية سعيها من خلاله هذه الأغنية لمواصلة النجاح الذي حققته في أغنيتيها الأخيرتين قلبي ياناس وبتستقوي التي طرحتهما خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أغنية عربية أنا من كلمات هشام صادق ومحمد حسن وألحان سمية الخشاب، وإخراج رندلي قديح.

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