“الطفل الأمين” يظهر في صرمان مع مبلغ 20000 دينار

تقرير|218

دَرَسَ طلاب ليبيا لأجيال متعاقبة القصة المنهجية عن الطالب الأمين الذي وجد مالاً مفقوداً سلمه لرجال الشرطة عن طريق المدرسة .. لتتحقق حكاية “الأمين” اليوم في مدينة صرمان في درس واقعي هذه المرة من دروس الإخلاص والأمانة.. بطله التلميذ عبدالرحمن” الذي يدرس بالصف الأول ابتدائي بمدرسة الخنساء الشمالية للتعليم الأساسي بمدينة صرمان.

قام التلميذ “عبدالرحمن عبدالسلام صالح معتوق الورفلي” -النازح بمدينة صرمان والقادم من منطقة الهضبة بطرابلس- بالعثور على مبلغ مالي يقدر بـ 20000 د.ل “عشرين ألف دينار ليبي” نقداً سلمه “عبدالرحمن” إلى إدارة المدرسة ومن ثم إلى صاحب المبلغ.

وقامت إدارة مدرسة الخنساء الشمالية للتعليم الأساسي بدورها، وبرعاية المجلس البلدي صرمان بحفل تكريم للتلميذ “عبدالرحمن عبدالسلام معتوق”، بحضور مدير مديرية الأمن صرمان ووكيل المجلس البلدي وولي أمر التلميذ لتكريمه التلميذ بعدد من الهدايا متمثلة في حقيبة متكاملة ومصحف وعدد من الألعاب وقيمة مالية 5000 آلاف دينار من فاعل خير وذلك على حسن الخلق والتربية والأمانة، ليكون قدوةً للناشئة في فعل الخير والإحسان.

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