طرابلس..شركات خاصة تُنظم حفلة مجتمعية-((صور))

خاص|218

شهد سوق تريبولي مول بمدينة طرابلس فعاليات حفل ترفيهي اجتماعي للأطفال والعائلات والمسنين المقيمين بدار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، ضمن حملة دعائية لأداء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة، نسقته عدة مؤسسات تجارية من القطاع الخاص.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن دور القطاع الخاص في إثراء اللحمة الوطنية في وقت عصيب تشهده العاصمة –حسب ما أفاد به لـ 218 التي غطت عدستها الحفل الذي شهد إلقاء كلمات من ممثلي الشركات المساهمة وفقرات ترفيهية للأطفال.

حضر الحفل عائلات وأطفال من المدينة عبروا عن بهجتهم بهذا النشاط الترويحي ضمن سلسلة من النشاطات والحملات التي تقوم بها شركة فوانيس للأجهزة الكهرومنزلية برعاية من شركة زمزم للحج والعمرة التي رصدت 5 جوائز قيمة للفائزين بجوائز السحب من حضور الحفل وزبائن سوق تريبولي مول و 4 جوائز لأداء مناسك العمرة مقدمة لأعضاء دار الوفاء للمسنين والعجزة، علاوةً على 45 جائزة للرجال و 45 جائزة للنساء من الحاضرين في الاحتفالية.

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