كيف يفيد ضوء النهار كبار السن؟

أكدت دراسة حديثة نشرتها مجلة سنيورين راتغيبر الألمانية المتخصصة بشؤون كبار السن أهمية ضوء الشمس للحفاظ على صحتهم.

وقالت المجلة إن ضوء الشمس يساهم في ضبط إيقاع الليل والنهار لديهم مما يحد من اضطرابات النوم.

في حين يساعد فيتامين “د” الموجود في أشعة الشمس في الحفاظ على صحة العظام.

كما أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه ضوء النهار في مساعدة الجسم على إفراز هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة، والحد من إفراز هرمون الميلاتونين المعروف بهرمون التعب.

وأوصت الدراسة بضرورة تعرض كبار السن لأشعة الشمس والضوء يوميا، والحرص على الخروج في نزهات يومية لمدة تتراوح ما بين ربع ونصف ساعة على أقل تقدير.

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