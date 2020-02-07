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مدرس أسترالي يُدرس طلابه عبر الإنترنت بسبب “عطلته”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطر مدرس الرياضيات الأسترالي فيكتور صن لتدريس طلابه عبر الإنترنت بعد أن تم وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودته من الصين.

وكان فيكتور قد عاد مؤخرا من الصين بعد أن احتفل مع عائلته برأس السنة الصينية في مدينة شنغهاي التي تبعد عن مدينة ووهان بؤرة فيروس كورنا 700 كيلو متر.

وفور عودته وضع المدرس وعائلته في الحجر الصحي الذي يبعد 8 كيلو مترات عن كلية سانت جون التي يدرس فيها، ولم يرغب المدرس بأن يقصر في مهامه تجاه طلابه لذلك اتفق مع المدرسة على إعطاء الطلاب الدروس عبر الفيديو.

وحظيت التجربة بإعجاب الطلاب، وقالت إحدى الطالبات في الصف الحادي عشر إن هذه التجربة مميزة وفريدة من نوعها، وبأنها كانت سهلة ومجدية بفضل مهارات المدرس التكنولوجية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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