مدرس أسترالي يُدرس طلابه عبر الإنترنت بسبب “عطلته”

اضطر مدرس الرياضيات الأسترالي فيكتور صن لتدريس طلابه عبر الإنترنت بعد أن تم وضعه بالحجر الصحي لمدة 14 يوما بعد عودته من الصين.

وكان فيكتور قد عاد مؤخرا من الصين بعد أن احتفل مع عائلته برأس السنة الصينية في مدينة شنغهاي التي تبعد عن مدينة ووهان بؤرة فيروس كورنا 700 كيلو متر.

وفور عودته وضع المدرس وعائلته في الحجر الصحي الذي يبعد 8 كيلو مترات عن كلية سانت جون التي يدرس فيها، ولم يرغب المدرس بأن يقصر في مهامه تجاه طلابه لذلك اتفق مع المدرسة على إعطاء الطلاب الدروس عبر الفيديو.

وحظيت التجربة بإعجاب الطلاب، وقالت إحدى الطالبات في الصف الحادي عشر إن هذه التجربة مميزة وفريدة من نوعها، وبأنها كانت سهلة ومجدية بفضل مهارات المدرس التكنولوجية.

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