طريقة مبتكرة في بومباي لحظر أبواق السيارات

ابتكرت إدارة المرور في مدينة بومباي الهندية التي تعد عاصمة الأبواق في العالم باختبار فكرة جديدة في إطار سعيها لتخفيف التلوث السمعي.

وقالت الشرطة إن أبواق السيارات التي تطلقها السيارات في نهاية العد التنازلي لتغير لون الإشارة تؤدي لحدوث مستويات عالية من الضوضاء قدرت بـ85 ديسيبل فأكثر.

وللحد من هذه المشكلة منعت الشرطة سائقي السيارات من إطلاق أبواق سيارتهم خلال العد التنازلي، وعاقبت المخالفين بإجبارهم على الانتظار على الإشارة لوقت أطول.

وقال مصدر مسؤول في شرطة المدينة إنها اختبرت هذا النظام في 15 تقاطعا في المدينة التي يسكنها 18 مليون نسمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، على أن تطبق هذا النظام على 10 تقاطعات أخرى بحلول مارس القادم تمهيدا لتطبيقه لاحقا في كافة أنحاء المدينة.

ونشرت الشرطة فيديو جديدا يظهر من خلاله تطبيق الفكرة في عدد من التقاطعات، من أجل الترويج للنظام الجديد، وتوعية السكان لكيفية تطبيقه.

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