فايبر تطلق ميزتين جديدتين تعرّف عليهما

قامت الشركة المالكة لتطبيق فايبر بإطلاق ميزتين جديدتين في إطار سعيها لتطوير التطبيق هما ملاحظاتي وإدارة المهام.

وستأتي ميزة ملاحظاتي بواجهة مشابهة تماما لواجهة المحادثة العادية في التطبيق، مع احتوائها على مجموعة من المميزات التي تساعد المستخدم على تنظيمها.

ويستطيع المستخدم الوصول إلى ميزة ملاحظاتي من قائمة الدردشات، ويمكن للمستخدم تشغيل هذه الميزة وإيقافها متى أراد، ومن خلال ميزة ملاحظاتي سيكون المستخدم قادرا على حفظ الرسائل والوسائط التي أرسلها وتلقاها، وفي حال قام بتفعيل خيار المزامنة فإنه سيرى ملاحظاته في كافة الأماكن التي سجل منها دخولا لحسابه على تطبيق فايبر.

وأكدت شركة فايبر أنها ستطلق تحديثا آخر بعد هذا التحديث يتيح للمستخدم تعيين تذكير للملاحظات التي يرغب برؤيتها في وقت معين، وللحصول على الميزات الجديد طلبت شركة فايبر من المستخدمين تحديث تطبيقهم للنسخة الجديدة المتوفرة بشكل مجاني لمستخدمي نظام أندرويد ونظام أي أو إس.

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