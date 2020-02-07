هاتف متطور ينافس هواوي

تستعد شركة Vivo الصينية لإطلاق النسخة المطورة من هاتف IQOO3 الذي ستنافس من خلاله أفضل أجهزة هواوي.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 بتردد 2.8 غيغا هرتز، ومعالج رسوميات Adreno 650، ويحتوي على شاشة OLED تضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل وماسح للبصمات، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل.

وتتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128، 256، 512 غيغا بايت، بينما ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ8 غيغا بايت، في حين تبلغ سعة البطارية في الجهاز الجديد 4410 ميلي أمبير وستدعم خاصية الشحن السريع.

يذكر أن Vivo ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 400 دولار أمريكي دون أن تفصح عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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