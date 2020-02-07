ليلى علوي تترأس تحكيم مهرجان البحرين السينمائي

وقع اختيار اللجنة المنظمة لمهرجان البحرين السينمائي على النجمة المصرية ليلى علوي لتترأس لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية الأولى.

وضمت لجنة التحكيم بالإضافة ليلى علوي كل من الممثل السعودي إبراهيم الحساوي والناقد البحريني أمين صالح.

وبررت اللجنة المنظمة اختيارها لليلى علوي لخبرتها الكبيرة في المجال السينمائي، ولترأسها لعدد كبير من اللجان في مهرجانات أخرى.

وأكدت اللجنة إقامة المهرجان في الفترة الممتدة ما بين 4 و8 مارس القادم، وبأن المهرجان سيشهد مسابقة لأفلام الطلبة والأفلام الوثائقية وستضم لجنة تحكيم هذه المسابقة 3 بحرينيين هم: المنتج والسيناريست فريد رمضان، الناقد عمر حداد، والأكاديمي محمد السيد.

ومسابقة التفوق التي ستضم لجنة تحكيمها كل من المخرج جمعان الرويعي، الممثلة أمينة القفاص وفاطمة ربيعة.

يذكر أن مهرجان البحرين السينمائي سيقام بالتزامن مع الذكرى الـ 40 لتأسيس نادي البحرين للسينما.

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