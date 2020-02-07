هاتف جديد لـ ZTE بمواصفات رائعة

أماطت شركة ZTE الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات رائعة أطلقت عليه اسم Axon 10s Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل Android 10، كما سيدعم معايير LPDDR5.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.47 بوصة بدقة عرض 1080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية بدقة 20 ميغا بيكسل والثالثة بدقة 8 ميغا بيكسل، وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 128 و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 6 و12 غيغا بايت.

وسيدعم الهاتف شبكات ال5G، والواي فاي6، والبلوتوث 5.0، وتقنية Link-Booster التي تخلق اتصالا ثابتا من خلال الدعم ما بين الشبكات المحلية والشبكات الخلوية للحصول على اتصال ثابت مستقر بنسبة 50%.

وسيحتوي الهاتف على منفذ 3.5 للسماعات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، وشاحن سريع.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن موعد إطلاق الهاتف في الأسواق ولا عن سعره.

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