أعراض فيروس كورونا وكيف تحمي طفلك منه؟

كورونا فيروس هو نوع من الفيروسات التاجية، التي تؤثر عادة

على الجهاز التنفسي فى الثدييات سواء كان فى البشر أو الحيوانات، فمعظم الفيروسات

التاجية ليست خطيرة، في هذا المقال ستتعرف على أعراض فيروس كورونا على الأطفال

وطريقة انتقال العدوى من طفل لآخر، وكيفية حماية طفلك منه.

طرق انتقال فيروس كورونا

تنتشر معظم الفيروسات

التاجية بنفس الطريقة التي تنتشر بها الفيروسات الأخرى المسببة للبرد:

التعرض للسعال والعطس من الشخص المصاب.

الاتصال المباشر

بالشخص المصاب مثل مصافحته.

لمس الأشياء

الملوثة مثل المقابض ثم لمس الفم، الأنف، أو العينين.

أعراض فيروس كورونا

أعراض فيروس

كورونا مثلها مثل أي عدوى في الجهاز التنفسي، كالتالى: سعال مع سيلان فى الأنف.

صعوبة في

التنفس.

ارتفاع فى درجة الحرارة.

الصداع.

آلام فى العضلات

وتعب عام بالجسم.

التهاب الحلق.

وقاية الطفل من فيروس كورونا

لا توجد حاليا أي

لقاحات لحماية طفلك من عدوى فيروس كورونا البشري، ولكن قد تكون قادرا على الحد من

خطر العدوى عن طريق القيام بما يلي:

اجعل طفلك يغسل يديه كثيرا بالماء والصابون أو بمطهر

كحول.

يجب على طفلك تجنب لمس عينيه، أنفه، أو فمه بيدين غير

مغسولة.

تجنب الاتصال

المباشر مع الناس الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا .

المصدر : كل يوم معلومة طبية

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