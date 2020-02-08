فريق طبي في ميناء الخمس لمنع دخول فيروس كورونا للبلاد

أرسل مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار الخميس، فريقا طبيا إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ ميناء الخمس البحري.

وبحث الفريق مع مدير مكتب الرقابة بالمنفذ عمران اوليطي

سير العمل داخل المكتب والإجراءات المتبعة للوقاية من خطر دخول فيروس كورونا إلى

ليبيا عبر المسار البحري.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أرسل، الثلاثاء،

فريقا طبيا إلى منفذ رأس اجدير الحدودي؛ لإجراء الفحص الحراري بالمنفذ وآلية

متابعة تطبيق خطوات المركز التي أطلقها؛ لمنع دخول فيروس كورونا إلى البلاد.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رفع درجة الاستعداد والتأهب في كافة منافذ البلاد

البرية والبحرية والجوية ضمن إجراءاته الاحترازية من فيروس كورونا.

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