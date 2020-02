فرنسا تُغرَّم شركة «آبل» لأنها أبطأت هواتف آيفون القديمة

تعمد “آبل” إبطاء هواتف “آيفون” يغرمها 27 مليون دولار. [The Verge]

قررت هيئة الرقابة على المنافسة والاحتيال في فرنسا، فرض هيئة غرامة قدرها 25 مليون يورو على شركة آبل لاتخاذها إجراءات أدت إلى خفض سرعة تشغيل الطرازات القديمة من هواتفها دون إخطار المستهلكين بذلك.

وصدر قرار الغرامة التي تواجهها الشركة الأمريكية، عن الهيئة التي أكدت أن المستهلكين لم يتلقوا إخطارا بأن استخدام هواتفهم القديمة من تصنيع آبل سوف يشهد خفضا في سرعة التشغيل.

يأتي ذلك في حين، أقر “آبل” في 2017 باتخاذها إجراءات لإبطاء سرعة بعض الهواتف التي تنتجها، لكنها بررت ما فعلته برغبتها في أن “تعيش هذه الهواتف عمرا أطول”.

ولكن الهيئة الفرنسية أشارت إلى أن “آبل” لم تعترف بتلك الإجراءات إلا في أوائل 2018، بعدما ضغطت التقارير الدولية عليها وفضحت إجراءاتها المعيبة.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها توصلت إلى تسوية للمشكلة مع الجهة الرقابية الفرنسية.

ويقول مستخدمون لهواتف آيفون إن شركة آبل خفضت سرعة تشغيل هواتفها القديمة لتشجيع المستهلكين على شراء الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون.

من جهتها أكدت “آبل” في 2017 أنها خفضت سرعة بعض الطرازات القديمة من هواتفها، لكن ليس بغرض تشجيع المستخدمين على شراء الهواتف الأحدث.

وقالت “آبل” آنذاك إن بطاريات الليثيوم المشغلة لتلك الهواتف لم يعد بإمكانها مواكبة احتياجات التشغيل والتحديثات بعد استخدامها لسنوات طويلة.

ونوهت بأن تراجع قدرة البطاريات قد يؤدي إلى أن يغلق الهاتف نفسه لحماية مكوناته الإلكترونية.

ولهذا السبب، أصدرت “آبل” تحديثا لأجهزة الهاتف الذكي من طراز iPhone 6، iPhone 6s، وiPhone SE التي ضعف أداء بطارياتها.

وتأكدت هذه الممارسات بعد عرض اختبارات أداء خاصة بمستهلكين على موقع “ريديت” ترجح أن جهاز الهاتف الذكي من طراز iPhone 6S انخفضت سرعته بشكل ملحوظ، لكنه استعاد سرعته مرة ثانية بعد تغيير البطارية.

ونقلت شبكة “بي بي سي” عن الجهة الرقابية الفرنسية قولها، إن مستخدمي أجهزة الهواتف من إنتاج آبل “لم يتلقوا إخطارا بأن التحديثات الجديدة لنظام التشغيل iOS قد يؤدي إلى خفض سرعة هواتفهم.

هذا ويتحتم على “آبل” وفقا للشروط الرسمية، أن تنشر على موقعها باللغة الفرنسية توضيحا لأي تغيير يطرأ على تشغيل الهواتف لمدة شهر على الأقل.

وأشارت هيئة الرقابة على المنافسة ومكافحة الاحتيال في فرنسا إلى إن “آبل” ارتكبت جريمة خداع لتعمدها إخفاء إخطار العملاء وأنها وافقت على دفع الغرامة.

إلى ذلك، تستمر “آبل” في اتخاذ إجراءات من شأنها خفض سرعة الهواتف القديمة من إنتاجها منذ أن أكدت أنها تفعل ذلك في 2017. وخضعت الطرازات التالية من iPhone لهذه الممارسات:

هواتف 6 i phone , 6 Plus, 6S, 6S Plus الذكية.

, 6 Plus, 6S, 6S Plus الذكية. هاتف iPhone SE الذكي.

الهاتفان iPhone 7 and 7 Plus.

الهاتفان iPhone 8 and 8 Plus اللذان يعملان بالإصدار 12.1 من نظام التشغيل iOS.

هاتف iPhone X الذي يعمل بالإصدار 12.1 من نظام التشغيل iOS.

هواتف iPhone XS, XS Max and XR المشغلة بالإصدار 13.1 من نظام التشغيل iOS أو الإصدارات الأعلى منه.

وتعمل هذه الإعدادات، التي من شأنها خفض سرعة الهاتف، عندما تبدأ حالة البطارية في التدهور بمرور الوقت. وتوفر الشركة الآن معلومات كافية للمستهلكين عن التغييرات التي تطرأ على إدارة استخدام الهواتف.

وقالت آبل:

قد لا يلاحظ المستهلك الآثار التي تترتب على إجراءات إدارة التشغيل في الهواتف الحديثة لما تتمتع به من تصميم متقدم للمكونات الإلكترونية والبرمجيات.

