“وجبة مطعم” في تثير غضب نساء ليفربول

أثار مطعم مانهاتن بار أند غريل غضب النساء بعد أن أطلق على أحد أصناف الطعام التي يقدمها اسم ليديز فيليه ( فيليه السيدات).

ويتكون هذا الطبق من شريحة لحم أصغر من شرائح اللحم الأخرى حيث يبلغ وزنها 226 غرام وسعرها 18.95 جنيه إسترليني.

وتسبب هذا الإعلان بموجة احتجاج كبيرة في صفوف النساء اللواتي رفضن عرض شرائح لحم صغيرة عليهن، واستنكرن الأمر وقالت إحدى السيدات في منشور لها إن على النساء مغادرة المطعم عندما يعرض عليهن مثل هذا الطبق، في حين قالت أخرى إننا في العام 2020 وليس 1920 في إشارة واضحة لرجعية صاحب المطعم.

من جانبه لم يكترث صاحب المطعم بالحملة المقامة ضده، وقال إن ردة الفعل العنيفة قدمت له دعاية مجانية.

وبرر تسمية الطبق بهذا الاسم بالإقبال الكبير عليه من النساء، وأكد على أن هذا الطبق أكثر الأطباق التي طلبتها النساء في المطعم منذ افتتاحه في العام 2015.

يذكر أن الحملة التي أقامتها النساء لم تجدِ نفعا لأن صاحب المطعم رفض تغيير الاسم وقال لماذا أغير اسما ناجحا بالفعل.

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