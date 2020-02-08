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الموت يُغيِّب ابتسامة مصرية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فجع الوسط الفني والثقافي في مصر يوم أمس الجمعة برحيل الكاتب لينين الرملي عن عمر يناهز 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت زوجته فاطمة نبأ الوفاة، قائلة إن صحة زوجها تدهورت خلال الأسبوع الماضي، وبأنه ظل في العناية المركزة لأسبوع قبل وفاته.

والكاتب الراحل من مواليد القاهرة عام 1945، نال البكالوريوس في النقد الأدبي ثم درس في معهد الفنون المسرحية، تعاون خلال حياته مع عدد كبير من النجوم من بينهم، سمير غانم وعادل إمام، وشكل ثنائيا مع محمد صبحي في مسرحياته.

كتب أكثر من 60 عملا سينمائيا ومسرحيا ودراميا منها الهمجي، انتهى الدرس ياغبي، هند والدكتور نعمان، بخيت وعديلة، الإرهابي، مبروك جالك ولد، بالعربي الفصيح، سعدون المجنون وغيرها من الأعمال.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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