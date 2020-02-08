هاتف جديد لـ “الاستخدامات الشاقة”

كشفت شركة Cat العالمية عن هاتف جديد ومتطور مناسب للاستخدامات الشاقة، يعمل بمختلف الظروف المناخية أطلقت عليه اسم S32.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio A20 رباعي النوى بتردد 1.8 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد 10.

وأحاطت الشركة العالمية الهاتف بهيكل متين مصنوع من المعدن، والبلاستيك والمطاط مقاوم للصدمات وفق معيار MIL SPEC 810G، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68.

ويتميز الهاتف بقدرته على العمل تحت الماء لمدة 35 دقيقة على عمق 1.5 متر، وزُوِّد الهاتف بشاشة مقاس 5.5 بوصة بدقة عرض 720* 1440 بيكسل، وتحوي شاشة كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل وأخرى خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

كما تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 3 غيغا بايت.

وزودت Cat الجهاز بشريحة NFC، والبلوتوث 5.0، ومنفذ 3.5 للسماعات، وبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

يذكر أن الشركة لم تقدم بتقديم أي معلومات حول سعر الهاتف الجديد وموعد طرحه في الأسواق.

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