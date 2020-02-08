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غوغل تدخل تغييرات جديدة على يوتيوب قريبا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة غوغل الأمريكية عن تغيير واجهة سطح المكتب التقليدية ليوتيوب خلال شهر مارس القادم في إطار سعيها لتطوير تطبيق يوتيوب وتحسين واجهته.

وجاء هذا التغيير بعد سلسلة من التحديثات والتطويرات التي تلقتها الواجهة التقليدية في السنوات الأخيرة.

وبررت غوغل قرار الإلغاء بعدم قدرة الإصدارات القديمة على مواكبة التطورات التكنولوجية، بالإضافة لافتقادها لعدد كبير من الميزات الحديثة.

ومع بداية مارس القادم سترسل الشركة الأمريكية تنبيها للمستخدمين من أجل الانتقال للواجهة الحديثة.

وأكدت غوغل أن تحديث تطبيق يوتيوب للنسخة الأحدث هو الحل الوحيد للاستمرار في استخدام التطبيق، وبدون التحديث لن يكون المستخدم قادرا على استخدام اليوتيوب مجددا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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