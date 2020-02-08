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دواء خطير لمرضى السكري قد يتسبب بأمراض للقلب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة أجريت في جامعة ييل الأمريكية الشكوك التي أثيرت حول دواء أفانديا الذي يقدم لمرضى السكري من النوع 2، والتي أدت لمنع بيعه في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأثبتت الدراسة التي نشرت في مجلة بي إم جي الطبية بأن دواء أفانديا يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 33%، وبأنه يؤدي لحدوث فشل في القلب، الأزمات القلبية، ويرفع احتمال الوفاة لأسباب تتعلق بصحة القلب، لاحتوائه على مادة Rosiglitazone.

وبرر الباحثون فشل الدراسات في اكتشاف هذا الأمر بتضارب النتائج، وضعف البيانات التي تم استخدامها في التجارب.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قيدت استخدام الدواء بشكل كبير بسبب نتائج الدراسات المتضاربة حوله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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