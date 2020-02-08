6000 عريس في كوريا الجنوبية في تحد لـ”كورونا”

شهدت كنيسة التوحيد في كوريا الجنوبية إقامة حفل زفاف جماعي نظمه اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي في كوريا الجنوبية.

وشهد الحفل إعلان زواج 6000 شخص وحضره حوالي 30 ألف شخص من 64 دولة حول العالم، ومنعت اللجنة المنظمة الأزواج الصينيين من المشاركة فيه.

وقالت اللجنة المنظمة للحفل بأنها أخضعت جميع المشاركين لفحوصات من أجل التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، كما وزعت عليهم الأقنعة والكمامات من أجل زيادة الوقاية.

وظهر في مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء معظم الحاضرين للأقنعة، في حين رفض البعض لبس الأقنعة في تحدٍ صارخ لـ “كورونا”.

وكانت كوريا الجنوبية قد منعت دخول الأجانب الذين زاروا مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن ارتفعت حالات الإصابة بالكورونا في أراضيها لـ24 حالة.

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