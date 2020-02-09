السعرات الحرارية في الكبدة.. ما هي فوائدها وأضرارها؟

الكبدة وقيمتها الغذائية

عادة ما يبحث

الكثير من الأشخاص عن الفاكهة والخضروات بحثاً عن الفيتامينات والمعادن، دون علمهم

بأن الكبدة قد تفوق في أهميتها هذه الأطعمة من حيث محتواها الغذائي.

تعتبر الكبدة من الأطعمة بسيطة التكلفة، ومتعددة الأنواع

حيث يمكن تناول الكبدة الخاصة بالكثير من الحيوانات، وأغلب المصادر الشائعة لها هي

البقرة، الدجاج، البط، الضأن.

توفر كمية صغيرة

من الكبدة عدد لا حصر له من المواد الغذائية الهامة لجسم الإنسان.

قبل الحديث عن

السعرات الحرارية في الكبدة سنعرض لك العناصر الغذائية المفيدة جداً التي يمكن أن

تحصل عليها من تناول 100 جرام من الكبدة البقري:

الحديد: من العناصر الغذائية الهامة في الكبدة، ويتواجد بنسبة عالية، مما يساعد على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

فيتامين B12: وهو يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء والحمض النووي، ومهم لصحة الوظيفة الدماغية.

فيتامين أ: مهم للرؤية والوظيفة المناعية والتكاثر.

حمض الفوليك: من العناصر الهامة لنمو الخلايا وتشكيل الحمض النووي.

النحاس: يعمل كمفتاح أساسي لتنشيط عدد من الإنزيمات، مما يساعد على تنظيم إنتاج الطاقة.

الكولين: مهم لنمو الدماغ ووظائف الكبد.

ريبوفلافين: يساعد على تحويل الغذاء إلى طاقة، ويعتبر مهماً للتطوير الخلوي.

السعرات الحرارية

في الكبدة تحتوي الكبدة على سعرات حرارية أقل مقارنة

ببقية اللحوم الأخرى، حيث تحتوي كمية 100 جرام من الكبدة على 175 سعر حراري، في

حين تحتوي نفس الكمية من لحم الخروف أو اللحم البقري على أكثر من 200 سعر حراري.

توفر الكبدة المزيد

من الفيتامينات والمعادن مقارنة باللحوم الأخرى، ولهذا فهي من أهم الأطعمة المفيدة

لصحة الجسم. من أهم المميزات الأخرى المتوفرة في تناول الكبدة هي أنها من الأطعمة

منخفضة الدهون، حيث تأتي حوالي 25% فقط من سعراتها الحرارية من الدهون.

فوائد الكبدة

وبعد أن تعرفت على السعرات الحرارية في الكبدة فسوف نعرض

لك أهمية تناول الكبدة في نظامك الغذائي وفوائدها المتعددة:

تعتبر مفيدة لصحة العين.

تحمي من الإصابة

بمرض الزهايمر.

تحمي من الإصابة

بـ التهاب المفاصل.

تعتبر مفيدة لـ صحة القلب، وزيادة مستوى الهيموجلوبين في

الدم.

تساعد على تخزين

الجلوكوز والحديد والفيتامينات والمواد الغذائية الأساسية.

تصفية وإزالة السموم من الدم.

اضرار الكبدة

رغم قلة السعرات الحرارية في الكبدة فإنها تحتوي على

نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنها لا تمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لمعظم الأشخاص.

هناك اعتقاد شائع بأن الكبدة تحتوي على السموم، ولكن

الكبدة لا تُخزن السموم، بل تعمل على معالجة السموم وتحويلها إلى شئ يمكن إزالته

بأمان من الجسم.

المصدر: كل يوم معلومة طبية

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