وصل عدد الوفيات الي 813 في شهرين [أرشيف]

وصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخصا في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

ارتفعت عدد الحالات المبلغ عنها في الصين وحدها إلى 37198 إصابة، في أقل من شهرين بعد ظهور الفيروس في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن انتشار المتلازمة التنفسية الحادة “سارس” بين عامي 2002 و2003 تسبب في مقتل 774 شخصًا وإصابة ما يقرب من 8100 شخص في 26 دولة على مدى ثمانية أشهر. وحوالي 45 ٪ من وفيات السارس كانوا على الأراضي الصينية.

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في مقاطعة هوبي، ومحاصرة المقاطعة الواقعة في وسط البلاد وعاصمتها ووهان.

The post ضحايا فيروس «كورونا» تفوق ضحايا سارس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا