تسريبات تكشف مواصفات هاتف سامسونغ المطوي الجديد

تستعد شركة سامسونغ للإعلان عن سلسلة هواتفها غالكسي S20، ولن تكتفِي الشركة بهذا فقط، إذ ستعلن أيضًا عن هاتف غالكسي جديد قابل للطي سيطلق عليه اسم جالكسي زد فليب – Galaxy Z Flip القابل للطيّ.

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ووفقًا للتسريبات التي نشرت مواصفات الهاتف فإنه سيأتي بشاشة 6.7 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة 2636 × 1080 بكسل، بكثافة 425 بكسل في البوصة.

وتسرّب أن المعالج الذي سيأتي مع الهاتف سيكون سناب دراغون 855 ورام بسعة 8 غيغابايت. وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يستعرض الهاتف وطريقة طيه، وهي مختلفة تمامًا عن جالكسي فولد الذي كانت طريقة طيه أفقية.

بالتأكيد استفادت شركة سامسونغ من الأخطاء التي وقعت فيها عند الإعلان عن غالكسي فولد، إذ يبدو الهاتف الجديد أقوى من الناحية الميكانيكية مع حواف قوية نسبيًا.

الهاتف عندما يكون مفتوحًا يشبه أي هاتف عادي من الهواتف الحديثة، لكن يتم طيه على طريقة الهواتف القديمة من المنتصف وبشكل طولي، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية في ثقب بالشاشة على غرار غالكسي نوت 10.

ومن الخلف هناك كاميرا ذات عدستين، مقابلهما تمامًا هناك شاشة صغيرة لعرض الإشعارات البسيطة والوقت، تساهم بتقليل فتح الهاتف وتقليل استهلاك البطارية.

https://pbs.twimg.com/card_img/1224827068426354699/oaft0nzF?format=jpg&name=small

ومن المتوقع أن تطرح سامسونغ الهاتف بسعر 1400 دولار، أي ما يعادل 6000 دينار ليبي تقريباً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية