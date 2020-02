إيران.. هجوم إلكتروني يعتبر الأكبرمن نوعه

قرصنة إلكتروني أدى لقطع الإنترنت عن بعض مناطق إيران [البوابة نيوز]

أعلن وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، تعرض بلاده لهجوم إلكتروني شديد أمس أدى إلى قطع الإنترنت.

وقال وزير الاتصالات، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن “الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلا والعدو لا يزال مصرا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران”.

وأضاف جهرمي: “لقد واجهنا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الإنترنت، ونحن نعمل على التعرف على مسببيه”.

وقال بنابي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”في الساعة 11:44 دقيقة من صباح اليوم تعرضت البنية التحتية لشبكة الإنترنت الدولية في إيران ومعظم مشغلي الشبكات للهواتف الخلوية إلى هجوم إلكتروني أدى إلى إيجاد خلل في الإنترنت”.

وأضاف ”تم تعطيل بعض مشغلي الهاتف المحمول والخط الثابت للإنترنت لمدة ساعة واحدة“، مبينا أن ”منظومة (دجفا) تمكنت من دفع الهجمات الإلكترونية وعادت الاتصالات إلى طبيعتها“.

و“دجفا“، هي منظومة إيرانية لحماية أمن المعلومات والبنية التحتية الرقمية وتسمى ”درع أمن شبكة المعلومات الوطنية“.

ولم تكشف السلطات الحكومية الإيرانية عن الجهات التي تقف وراء الهجوم، وعادة ما تكون من الولايات المتحدة بسبب طبيعة الحرب الإلكترونية بين طهران وواشنطن المستمرة منذ سنوات.

