سامسونغ تصنع سلاحًا وآبل ملابسًا.. 8 منتجات غريبة من شركات عالمية

اعتدنا من شركات مثل سامسونغ وآبل أن تقدم لنا الهواتف وأجهزة التابلت وربما أجهزة حاسوب محمولة، لكن هل سمعت عن سلاح من شركة سامسونغ؟ أو ملابس من صنع آبل؟

وفي هذا التقرير نرصد لكم 8 شركات عالمية تصنع منتجات غريبة:

تقوم شركة فولكس فاغن الشهيرة بصناعة السيارات، بصناعة وبيع النقانق منذ 43 عاماً، ففي عام 2015 باعت 5.8 مليون سيارة مقابل 7.2 مليون قطعة من النقانق، ودخلت مجال صناعة الكاتشب في عام 1997.

اشتهرت شركة آبل بصناعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، لكنها قامت بإنتاج الملابس وبيعها في عام 1986، وأطلقوا عليها “مجموعة آبل” تضمنت قمصان وقبعات تحمل شعار آبل الملون السابق أو كلمة Apple وقامت الشركة بإيقاف صناعتها لضعف المبيعات.

عندما نسمع اسم سامسونغ يخطر ببالنا الهواتف والشاشات والأجهزة المنزلية، وربما الدعاوي المرفوعة ضد آبل، لكنها قامت بالفعل بصناعة أسلحة آلية للجيش الكوري الجنوبي، هذه البنادق تعمل بالذكاء الاصطناعي وتقاتل بدون استخدام بشري، فمثلًا المسدس سامسونغ SGR-A1 مجهز بكميرات وأجهزة ضبط مسافة وإضاءة وتعرف على الصوت لتعقب الأعداء والتعرف عليهم تلقائيًا.

تشتهر شركة بورشه بصناعة السيارات الرياضية باهظة الثمن، لكنها أيضًا تقوم بإنتاج العسل، حيث تقوم الشركة بتربية النحل وبيع العسل، ودخلت في هذا المجال في مايو من عام 2017 عندما أنشأت أول مزرعة نحل في ألمانيا، ضمت 1.5 مليون نحلة، وبحلول ديسمبر أنتجت 400 كجم من العسل.

اشتهرت شركة لامبورغيني بصناعة السياراة الرياضية الفارهة، لكن هل سمعت يومًا عن مركبة لامبورغيني للطرق الوعرة، أو جرارات من نفس الشركة، وتم عرض أول مركبة من هذا النوع في عام 1982 وأطلق عليها اسم LM 002 وتم إنتاجها لمدة 4 سنوات ويصل تسارعها من 0 إلى 100 كم في 7.8 ثانية، وتتميز ببعض مميزات لامبورغيني مثل المقاعد الجلدية الفاخرة والتصميم الجذاب.

منذ عام 1975 وشركة تويوتا اليابانية تقوم بصناعة المنازل الجاهزة، وهي منازل قوية للغاية وتصمد أمام الزلازل، لكنها منازل حصرية لليابان فقط، تتراوح أسعارها من 200 ألف إلى 800 ألف دولار، وهناك توقعات بأن الشركة باعت أكثر من 250 ألف منزل.

بيجو هي إحدى شركات صناعة السيارات، لكنها وقبل فترة طويلة من بدء دخولها عالم السيارات، تقوم بصناعة مطاحن الفلفل، وكانت في بدايتها وتحديدًا في عام 1810 عبارة عن طاحونة لصناعة الفلفل والبن ومن ثم اقتحمت عالم صناعة الأدوات وقطع الغيار وآلات الخياطة، وتعتبر مطاحن بيجو من أفضل المطاحن في العالم ويقال إنها تدوم مدى الحياة.

على الرغم من أننا جميعًا نعرف أن سوني هي شركة لصناعة الإلكترونيات، لكن الحقيقة تقول عكس ذلك، فهي شركة تأمين، تقوم بصناعة الإلكترونيات أيضًا، و 63% من أرباحها من التأمين والخدمات المصرفية، وعلى الرغم من عدم وجود أرباح كبيرة من صناعة الإلكترونيات إلا أنهم في سوني لا ينوون الاستغناء عن هذا القسم.

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