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محمد رمضان يتسبب بفصل طيار مصري من عمله

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب النجم المصري محمد رمضان في فصل الطيار المصري أشرف أبو اليسر من عمله بعد نشره لصورة التقطها في حجرة القيادة.

وقال الطيار أبو اليسر إن الحادثة وقعت في أكتوبر الماضي أثناء الرحلة المتجهة من القاهرة إلى الرياض، حيث طلب منه محمد رمضان التقاط صورة من قمرة القيادة مع إعطائه وعدا بعدم نشرها، وقال له إنه سيرسل الصورة لابنه فقط.

وبالفعل سمح الطيار للنجم المصري بالتقاط الصورة دون أن يدعه يلمس معدات الطائرة.

ولكن النجم المصري لم يلتزم بوعده وقام بنشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى لفصل أشرف أبو اليسر من عمله.

ولم يقدم الطيار أي اعتراض على قرار الفصل المحق، وقال لم يكن هناك أي داع لوجود محمد رمضان في كابينة القيادة.

وعبّر أشرف عن حزنه من تصرف النجم المصري بعد أن وعده بحل المشكلة، وقال أخبرته في رحلة العودة أن نشره للصورة سيؤدي لفصلي من العمل، ووعدني بحل المشكلة، ولكنه لم يقم بذلك، ولم يتصل معي رغم أنني زرت مكتبه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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