إنستغرام تطلق ميزة “فرز المتابعين”.. كيف تستخدمها؟

في إطار سعيها لتطوير منصة إنستغرام قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تصنيف وترتيب المتابعين بحسب التفاعل.

وستتيح هذه الميزة للمستخدم المجال لتقسيم المتابعين، لمتابعين متفاعلين ومتابعين أقل تفاعلا، وبالتالي سيكون المستخدم قادرا على تمييز الأشخاص الذين لا يكترثون بمنشوراته.

وأضافت إنستغرام لملف التعريف الخاص بالمستخدم زرا جديدا يتيح له ترتيب الحسابات التي يتابعها من الأقدم إلى الأحدث منذ لحظة متابعته لهذه الحسابات.

وتهدف إنستغرام من هذه الميزة لمساعدة المستخدمين على إدارة حساباتهم، كإدارة حالة المتابعة والإشعارات أو كتم الحسابات غير المرغوب فيها.

وأكد عدد من المستخدمين عن إعجابهم بهذه الميزة، لأنها تساعدهم على مشاهدة الأشياء المثيرة لاهتمامهم في صفحتهم الرئيسية، الأمر الذي سيساهم في زيادة وقتهم على إنستغرام.

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