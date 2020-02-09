موتورولا تستعد لإطلاق هاتفين من الفئة المتوسطة

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتفين جديدين من الفئة المتوسطة ستطلق عليهما اسم Moto G Stylus وMoto G8 Power.

وسيعمل الهاتف Moto G Stylus بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وسيأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.4 بوصة وبدقة عرض +FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 16 ميغا بيكسل والثانية 2 ميغا بيكسل.

أما مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستصل إلى 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 4 غيغابايت.

وسيحتوي الجهاز على مكان لتركيب شريحتي اتصال، مستشعر للبصمات، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

وستطلق الشركة الأمريكية هذا الجهاز في الربيع المقبل بسعر 299 دولارا أمريكيا.

أما جهاز Moto G8 Power فسيعمل بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى ونظام تشغيل أندرويد.

وسيأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.4 بوصة بدقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 6 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 128 غيغابايت مع إمكانية توسيعها من خلال تركيب كارت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 4 غيغابايت.

وسيحتوي الجهاز على مستشعر للبصمات، بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 واط.

وسيصدر هذا الهاتف بالتزامن مع الهاتف السابق بسعر 249 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية