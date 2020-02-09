“أوبو” تستعد لإطلاق هاتف بشاشة منحنية

تستعد شركة أوبو الصينية لإطلاق هاتف جديد بمواصفات مميزة ستطلق عليه اسم Oppo Find X2.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ومعالج M1 لدعم معدل التحديث الأعلى في الشاشة، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هاتفها بشاشة منحنية الحواف بحجم 6.5 بيكسل ودقة عرض QHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية تدعم ميزة التعرف على الوجوه وكاميرا خلفية ثنائية حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 48 ميغا بيكسل والثانية 13 ميغا بيكسل.

ولم تكشف الشركة الصينية عن مساحة الذاكرة الداخلية والعشوائية وسعة بطارية هذا الجهاز، وتركتها مجهولة حتى موعد الإعلان الرسمي.

يذكر أن الشركة الصينية ستطرح هاتفها الجديد في الأسواق يوم 22 فبراير القادم دون أن تعطي أي تلميحات حول سعره.

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