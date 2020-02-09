حظر روبوت ينشر الوعي حول “كورونا” في نيويورك

قام موظفو الأمن في إحدى الحدائق العامة في نيويورك بحظر روبوت من تصميم شركة بروموبوت بتهمة إزعاج السكان، وبرر الحراس حظره بعدم حصوله على تصريح.

وصممت الشركة التي يقع مقرها في ولاية بنسلفايا هذا الروبوت بطول 5 أقدام، وأطلقته ليطرح على الناس مجموعة من الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا منها هل تعرضت للحمى في الأيام الثلاثة الماضية؟

وصرحت الشركة بأن هدفها من إطلاق الروبوت نشر الوعي بين الناس حول الفيروس الفتاك.

وقالت الشركة المصممة للروبوت إنه وزع الأقنعة الواقية على الناس الموجودة في ميدان تايمز سكوير بشكل مجاني قبل عدة أيام.

وتباينت ردود فعل الناس حول الروبوت، فبعضهم عده لطيفا وغير مزعج، في حين قال آخرون إنه يزيد حالة الهلع بين السكان.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت عن وجود 12 إصابة بفيروس كورونا، وتركزت هذه الإصابات في ويسكوسن، كاليفورنيا، أريزونا، واشنطن، وإلينوي، في حين لم تسجل ولاية نيويورك أي إصابة حتى الآن.

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