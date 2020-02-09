جاكي شان يقدم مكافأة مغرية لمن يكتشف لقاحا لكورونا

أعلن الممثل الصيني الشهير جاكي شان عن تقديم مكافأة مالية بقيمة 143 ألف دولار أمريكي لمن يكتشف علاجا لفيروس كورونا القاتل.

وقال جاكي شان إن هذا العرض سيكون محفزا للعلماء من أجل البحث عن علاج لهذا الوباء، وأكد مساهمته في مساعدة بلاده على تجاوز هذه المحنة من خلال تبرعه بعدد كبير من الأقنعة والألبسة الواقية التي تحمي الناس منها.

وعبّر الممثل الصيني عن أسفه وحزنه للحالة التي وصلت إليها بلاده، وقال إنه لا يرغب برؤية الحزن في عيون الناس، ولا برؤية الشوارع مهجورة وخالية من المارة.

يذكر أن فيروس كورونا ظهر في نهاية العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية وأدى لإصابة أكثر من 37 ألف شخص في كافة أنحاء العالم توفي منهم 811 شخصا.

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