فرقة BTS تتخطى جاستين بيبر.. وتُحلّق في “يوتيوب”

أطلقت فرقة بانقتان” BTS” الكورية، سراح ثاني فيديو تشويقي لألبومها الجديد (خريطة الروح :7)، أو “Map of the Soul: 7″، حمل عنوان “Ego” يقدمه “Jung Hoseok” ويعرف بـ J-Hope، وخلال أسبوع فقط وصل الفيديو إلى 28 مليون مشاهدة في موقع يوتيوب.

وتحمل أغنية “Ego” التي تعني “الغرور” رسالة عميقة كما هو الحال في كل الأغاني التي تقدمها الفرقة، وأوضح بهذا الخصوص قائد الفرقة “RM” في مقابلة الأسبوع الماضي في برنامج “جيمس كوردن” الأمريكي بأن الألبوم يعني الكثير لفتيان BTS.

في بداية العام شاركت الفرقة بأول فيديو تشويقي للألبوم “Shadow” الذي تحصل على 52 مليون مشاهدة خلال أربعة أسابيع وقدمها مغني الراب Min Yoongi ويعرف بـ Suga، ومن ثم شاركت الفرقة بفيديو لفيلم فني يستعرض فيه رقص معبر يحمل عنوان “Black Swan ” أو “البجعة السوداء” وتحصل خلال ثلاثة أسابيع على 28 مليون مشاهدة في يوتيوب.

ومن المعتاد أن نشاهد هذه الفرقة تتحصل على العديد من الجوائز والمراتب الأولى في مختلف المخططات الموسيقية العالمية، كما هو الحال في مخطط البيلبورد العالمي “Billboard’sSocial 50 chart” بقت الفرقة إلى 164 أسبوعا، مما يعني أنها الفنان الأول في تاريخ المخطط يسجل هذا الرقم، وحطمت الرقم القياسي وتخطت العديد من مشاهير الفن مثل الفنان الشاب جستين بيبر.

وكانت أول مرة تتصدر فيها BTS هذا المخطط في 29 أكتوبر 2016، ولم تنزل عن المرتبة الأولى منذ 29 يوليو 2017.

في نهاية شهر يناير تصدرت الفرقة غلاف مجلة TIME for Kids الأمريكية، وتحدثت المجلة بشكل عام عن تأثير الفرقة الإيجابي عالميا وكيف أنهم ألهموا متابعيهم من كل أنحاء العالم ونادي معجبينهم القوي” الارمي” لدعم الجمعيات الخيرية والقضايا النبيلة.

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