“كورونا” يلغي أحداثا فنية وحفلات في آسيا

أصبحت أخبار الصين وفيروس كورونا الأكثر متابعة في العالم، خصوصاً مع الحجر الصحي في ووهان وغيرها من المدن الصينية التي بات يعمها الهدوء والخوف.

وتسبب الانتشار المحتمل لفيروس كورونا بإلغاء العديد من الأحداث في كوريا، ولهذا أعلنت وكالة YG الترفيهية إلغاء حفل فرقة الفتيان WINNER في بداية الشهر الجاري، والذي كان سيقام في سنغافورة التي شهدت أيضا إلغاء العديد من الحفلات للفنانة تايون وفرقة NCT التابعة لوكالة SM للترفيه، وذلك في إطار التدابير لحماية صحة الجماهير والفنانين على حد سواء.

وتوالت الأخبار عن العديد من الوكالات، حيث ذكرت وكالة فرقة الفتيات BLACKPINK ، أنه تم إبلاغهم بإلغاء التصوير من أجل ظهور “ليسا” إحدى عضوات الفرقة على البرنامج الصيني “Idol Producer 2”، وكان من المفترض أن تظهر” ليسا ” في البرنامج كمدربة للرقص في بداية هذا الشهر، ولكن تم الاعتذار بشكل رسمي عن المشاركة.

كما تقرر تأجيل لقاء المعجبين لفرقة الفتيات MOMOLAND في اليابان، والذي كان مقررا عقده يومي 19 و21 في شهر مارس في مدينة طوكيو وأوساكا، في ظل انتشار المخاوف من “البعبع كورونا”.

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