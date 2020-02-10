افتتاح مهرجان غات في نسخته الــ 25 –((صور))

تقرير|218

شهدت مدينة غات في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، حفل افتتاح مهرجانها السياحي التراثي السنوي، في دورته الخامسة والعشرين، بمشاركة العديد من فعاليات المدن والقرى بالجنوب الغربي ومناطق أخرى من ليبيا.

وبدأ الحفل بأولى فقراته مع سباق المهاري الذي تشتهر به غات وفرسانها التوارق بأزيائهم الأصيلة وقد انتهى السباق بفوز الفارس “محمد كاويسن” من “مؤسسة فوغال” ، كما شهدت الافتتاحية عروضاً لـ “أليون” و”تيندي” ، ووصلة فنية لفرقة “آزجر” للغيتار .

واُفتتحت في المساء فعالياتُ المدينة القديمة غات ، وشملت زيارة “بيت العرس التارقي” ومراسم حفل “الختان” و “حنة ومشطة العروس”،إضافة إلى أنغام “إيساكن” من أعلى قلعة “تغرفين” ،مع استعراض لـ “لبسة العروس” المعروفة غاتياً باسم “تمنجوط” على أنغام فرقة “تينجرابن للتيندي” ، وتخللت الزيارة احتفالية بميدان “تفغغت” بمشاركة فرقة غات للفنون الشعبية، بوصلاتها ورقصاتها الشهيرة ذائعة الصيت .

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