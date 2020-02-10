“طفيلي” الكوري ينتزع جوائز أوسكار 2020

تمكن الفن السينمائي الكوري الجنوبي من انتزاع أهم جوائز السينما العالمية حين نجح فيلم “باراسايت” أو (طفيلي) ، بالظفر بجائزة الأوسكار الأميركية لأفضل فيلم، وهذه أول مرة يفوز بها فيلم غير ناطق بالإنجليزية بهذه الجائزة الأغلى عالمياً مع جوائز مهرجان “كان” السينمائي الفرنسي .

لم يكتف فيلم “طفيلي” بأفضل ممثل ففاز مخرجه الكوري بجائزة أفضل مخرج وحقق الكوريون هذه القفزة في تاريخ السينما الكورية والأسيوية خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار – في نسخته الــ 92 – الذي شهدته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية في مسرح دولبي في لوس أنغلوس.

ولم يخرج الفيلم الأميركي “الجوكر” خالي الوفاض بعد الضجة التي أثارها والأرباح القياسية في أول شهر من عرضه، فكما هو متوقع فاز بطله الممثل يواكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل ،علاوةً على جائزة أفضل موسيقى تصويرية ذهبت بدورها إلى “الجوكر”، أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت إلى النجمة رينيه زيلويغر بطلة فيلم “جودي”.

حضر الحفل أهم نجوم السينما والتليفزيون في أميركا والعالم وحصد النجم براد بيت جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن فيلم “ذات مرة في هوليود”، أما جائزة أفضل ممثلة مساعدة فذهبت إلى النجمة “لورا ديرن” عن دورها في فيلم “قصة زواج”.​

وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي، فيلم “المصنع الأميركي، من إنتاج باراك أوباما رئيس أميركا السابق وزوجته ميشيل بالتعاون مع نتفليكس.

وذهبت جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة إلى فيلم “توي ستوري 4” فيما تحصل فيلم “هير لوف” على جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير.

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